Дом Филимонова в Казани включили в реестр объектов культурного наследия

Здание, где родился революционный деятель Мулланур Вахитов, признано памятником истории и архитектуры с историко-культурной ценностью

Фото: Артем Дергунов

Здание, где 10 (22) августа 1885 года родился революционный деятель Мулланур Вахитов, включено в реестр объектов культурного наследия. Эксперт Александр Мартынов признал включение обоснованным, отметив, что дом обладает историко-культурной ценностью, несмотря на утрату исторических интерьеров и планировок.

Дом, построенный во второй половине XIX века и принадлежащий домовладельцу Филимонову, сохранил ключевые композиционные и стилистические признаки зданий середины XIX века, включая габариты, этажность и пропорции. В акте экспертизы отмечается, что объект имеет историко-архитектурную, художественную и научную ценность, а также является памятником градостроительства и архитектуры.

Ранее экспертиза рекомендовала исключить дом из реестра, но после обращений казанцев документ был возвращен на доработку.

Ариана Ранцева