Более 80% общественного транспорта Татарстана — в нормативном состоянии

16:54, 30.01.2026

За последние годы в регионе было приобретено 657 автобусов и 72 троллейбуса

Фото: Динар Фатыхов

Доля общественного транспорта младше нормативного возраста в Татарстане достигла 82,4%, что соответствует федеральным значениям. За последние годы в регионе было приобретено 657 автобусов и 72 троллейбуса. Об этом сообщили на коллегии Минтранса и дорожного хозяйства Татарстана.

Пассажиропоток увеличился на 2,7% и составил 413,4 млн человек. Стоимость проезда в Казани и других городах Татарстана остается без изменений и составляет 46 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что автобусы МУП «ПАТП №2» перевезли в прошлом году 118 млн пассажиров.

Ариана Ранцева

