Рост внутреннего турпотока в России в 2026 году ожидается на уровне 5%

По оценке РСТ, число туристических поездок по стране продолжит увеличиваться в пределах прошлогодней динамики

Фото: Галия Шакирова

Рост числа туристических поездок по России в 2026 году прогнозируется на уровне около 5%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе стратегической сессии по развитию туристического кластера «Завидово» в Тверской области, пишет ТАСС.

По его словам, рост внутреннего турпотока в пределах 5% ожидается по итогам текущего года. Уманский напомнил, что к 2030 году планируется увеличить количество внутренних туристических поездок по России до 140 млн за счет реализации профильного национального проекта.

В 2025 году внутренний турпоток в стране увеличился примерно на 6%, по сравнению с 2024 годом, и составил около 90 млн поездок.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан находится в числе лидеров по развитию устойчивого туризма.

Ариана Ранцева