Дамир Фаттахов: «Износ теплосетей в Бугульминском районе достигает 60%»

Для решения вопроса власти действуют в двух направлениях: пытаются включить район в республиканские программы и требуют от теплоснабжающих предприятий быстрого реагирования на аварии

«Износ теплосетей в Бугульминском районе достигает 60%», — заявил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов. По его словам, проблема отопления стала одной из самых острых для жителей этой зимы.

Глава района отметил, что власти активно работают над улучшением ситуации. На предприятиях уже внедрили онлайн-мониторинг теплосетей — теперь можно следить за температурой и давлением в реальном времени. Ремонтные работы стараются проводить без отключения тепла, а на важных участках создали запасы материалов для быстрого реагирования.

Главная проблема — сильный износ теплосетей. Как сообщил Фаттахов, их состояние достигло критического уровня: износ составляет 60%, а капитальный ремонт не проводился более 25 лет.

Для решения вопроса власти действуют в двух направлениях. Первое — пытаются включить район в республиканские программы по обновлению инфраструктуры. Второе — требуют от теплоснабжающих предприятий быстрого реагирования на аварии и открытого диалога с жителями.

По словам главы района, уже есть положительные результаты: количество жалоб на отопление сократилось вдвое. Тем не менее работа продолжается, так как вопрос теплоснабжения остается приоритетным для местной власти.

