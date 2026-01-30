Новости общества

Проект ремонта участка дороги Аксубаево — Федоровка прошел госэкспертизу

13:48, 30.01.2026

Согласно документации планируется провести капремонт участка км 19+461 — км 24+644

Фото: Реальное время

Проект ремонта участка дороги Аксубаево — Федоровка прошел госэкспертизу. Данные появились на сайте ЕГРЗ.

Согласно документации планируется провести капремонт участка км 19+461 — км 24+644.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Казань, Челны и Нижнекамск в 2026 году получат ремонт дорог по нацпроекту. Помимо этого, планируется обновить 43 участка региональных дорог общей протяженностью 52,6 километра.

