Проект ремонта участка дороги Аксубаево — Федоровка прошел госэкспертизу
Согласно документации планируется провести капремонт участка км 19+461 — км 24+644
Согласно документации планируется провести капремонт участка км 19+461 — км 24+644.
Казань, Челны и Нижнекамск в 2026 году получат ремонт дорог по нацпроекту. Помимо этого, планируется обновить 43 участка региональных дорог общей протяженностью 52,6 километра.
