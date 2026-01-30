Татарстанцы жалуются на работу Telegram и «Т-Банка» в регионе
Половина всех жалоб на сайте Downdetector направлена на банк
Татарстанцы жалуются на работоспособность Telegram и «Т-Банка». Половина всех жалоб на сайте Downdetector направлена на работу банка — 51%. Следом — мессенджер и 14% жалоб.
Согласно статистике, у банка наблюдается общий сбой (и сайта, и приложения). Ранее татарстанцы массово жаловались на «ВКонтакте» — соцсеть не работала в регионе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».