Татарстанцы жалуются на работу Telegram и «Т-Банка» в регионе

Половина всех жалоб на сайте Downdetector направлена на банк

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцы жалуются на работоспособность Telegram и «Т-Банка». Половина всех жалоб на сайте Downdetector направлена на работу банка — 51%. Следом — мессенджер и 14% жалоб.

скриншот с сайта downdetector.su

Согласно статистике, у банка наблюдается общий сбой (и сайта, и приложения). Ранее татарстанцы массово жаловались на «ВКонтакте» — соцсеть не работала в регионе.

Наталья Жирнова