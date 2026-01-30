Общественный транспорт Казани возвращается к штатному расписанию

Ранее три автобуса перестали курсировать из-за обильных снегопадов, а еще два сократили свои маршруты

Фото: Динар Фатыхов

На текущий момент удалось полностью восстановить работу маршрута №40, который теперь следует по своему стандартному маршруту без ограничений. Также возобновил движение маршрут №93, однако в этом направлении действует временное ограничение — автобусы курсируют только до остановки «Дом культуры» (поворот в Шагали).

Маршруты №89а и 36а также вернулись к работе согласно расписанию. Напомним, что в Казани выпала треть месячной нормы осадков за одни сутки. Гидрометцентр Татарстана разъяснил систему измерения снегопадов в республике и предоставил данные по количеству осадков в крупных населенных пунктах за прошедшие сутки.

Наталья Жирнова