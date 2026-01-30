В перечень иностранных агентов добавлены два человека и четыре проекта
Среди них Гольдфарб*, журналист Шенкман* и медиапроекты «Новая вкладка»**, «Швейцария для всех»**, «Дозор в Волгограде»** и «MISRA/МИСРА ТВ»**
В перечень иностранных агентов внесены два человека и четыре организации. Среди них бывший переводчик академика Сахарова Александр Гольдфарб*.
Также в реестр внесены писатель и журналист Ян Шенкман*, интернет-проект «Швейцария для всех»**, медиапроект «Новая вкладка»**, проект «Дозор в Волгограде»** и проект «MISRA»/«МИСРА ТВ»**. Из перечня исключена региональная организация «Информационно-методический центр «Анна» в связи с ликвидацией.
Справка
* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.
** Проект, признанный иноагентом в России.
