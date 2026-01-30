Истец по делу P. Diddy заявил о его признании в убийстве Тупака Шакура
По словам Стива Отиса, рэпер угрожал ему расправой, упомянув причастность к убийству Шакура
В Верховный суд Манхэттена поступил иск от Стива Отиса, который обвиняет американского рэпера Шона Комбса (известного как P. Diddy) в сексуальном насилии. По словам заявителя, инцидент произошел в 2012 году в одном из нью-йоркских отелей.
В ходе судебного разбирательства пострадавший утверждает, что Комбс принуждал его к употреблению наркотиков и совершению насильственных действий сексуального характера. После инцидента рэпер, по словам Отиса, начал угрожать ему расправой, упомянув причастность к убийству Тупака Шакура.
— Если я могу завалить Пака [Тупака Шакура], то... подумай, что может случиться с тобой? — приводит господин Отис слова рэпера.
Ранее сообщалось, что рэпер Diddy может быть досрочно освобожден из тюрьмы в мае 2028 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».