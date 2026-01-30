Истец по делу P. Diddy заявил о его признании в убийстве Тупака Шакура

По словам Стива Отиса, рэпер угрожал ему расправой, упомянув причастность к убийству Шакура

Фото: Скриншот с сайта Википедия

В Верховный суд Манхэттена поступил иск от Стива Отиса, который обвиняет американского рэпера Шона Комбса (известного как P. Diddy) в сексуальном насилии. По словам заявителя, инцидент произошел в 2012 году в одном из нью-йоркских отелей.

В ходе судебного разбирательства пострадавший утверждает, что Комбс принуждал его к употреблению наркотиков и совершению насильственных действий сексуального характера. После инцидента рэпер, по словам Отиса, начал угрожать ему расправой, упомянув причастность к убийству Тупака Шакура.

— Если я могу завалить Пака [Тупака Шакура], то... подумай, что может случиться с тобой? — приводит господин Отис слова рэпера.

Ранее сообщалось, что рэпер Diddy может быть досрочно освобожден из тюрьмы в мае 2028 года.

Наталья Жирнова