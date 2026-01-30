Суд удовлетворил иск экологов против владельца свалки в Татарстане

Решение обязывает собственника участка ликвидировать свалку и возместить причиненный почве ущерб — 300 тысяч рублей

Экологи выявили факт несанкционированной свалки на улице Первомайской в Альметьевске. Площадь загрязнения составила 366 квадратных метров. Сумма такого ущерба достигла 306 тысяч рублей.

Физлицу — владельцу участка было направлено требование об устранении нарушений и компенсации нанесенного вреда. После игнорирования требований надзорных органов Минэкологии обратилось в Советский районный суд Казани. Дело было передано по месту регистрации нарушителя в Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской Республики.

Суд удовлетворил исковые требования экологов в полном объеме. Решение обязывает собственника участка ликвидировать свалку и возместить причиненный почве ущерб.

Напомним о еще одном экологическом нарушении: канализационный слив нанес ущерб почве в Елабуге, специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 24 раза.

Наталья Жирнова