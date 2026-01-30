ЦБ сохранил лимиты по автокредитам на второй квартал 2026 года

Макропруденциальные ограничения по целевым и залоговым автокредитам останутся на уровне первого квартала

Фото: Максим Платонов

Банк России установил на второй квартал 2026 года пересекающиеся количественные ограничения по целевым автокредитам и по нецелевым кредитам под залог автотранспорта. При этом значения макропруденциальных надбавок пересматриваться не будут, сообщает ТАСС.

Как уточняется, жесткость макропруденциальных лимитов в обоих сегментах сохранена на уровне первого квартала 2026 года. В Банке России отметили, что с начала 2026 года по целевым автокредитам было ужесточено правило расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).

Согласно действующим требованиям, банки могут выдавать такие кредиты, используя только официальные сведения о доходах заемщика либо данные о среднедушевом региональном доходе Росстата. В регуляторе указали, что более консервативный подход к расчету ПДН может временно привести к снижению объемов выдач, в связи с чем дополнительные ужесточения макропруденциальных лимитов признаны нецелесообразными.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане объем выданных в 2025 году автокредитов составил более 75 млрд рублей.

Ариана Ранцева