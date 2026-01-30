Фонд ЖКХ Татарстана оштрафован на 60 тыс. рублей за нарушения при проведении капремонта

Регионального оператора шесть раз за один день привлекли к ответственности по статье 19.5 КоАП РФ

Фото: Динар Фатыхов

Региональный оператор капитального ремонта НО «Фонд ЖКХ» в течение одного дня шесть раз был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафов составила 60 тыс. рублей.

Фонд ЖКХ отвечает за организацию и качество капитального ремонта в многоквартирных домах. В ходе проверки, проведенной Жилищной инспекцией в Азнакаево, были выявлены нарушения при выполнении работ.

Одинаковые недочеты зафиксированы в нескольких домах: №40 и №42 по улице Ленина, №24 по улице Султангалиева, №11 по улице Гурьянова и №15 по улице Сююмбики. В каждом из этих домов инспекция обнаружила нарушения, связанные со слаботочными проводами и кабельными сетями, которые не были приведены в надлежащее состояние.

Жилищная инспекция выдала предписания об устранении нарушений, однако требования выполнены не были. В результате суд привлек регионального оператора к административной ответственности.

Назначение штрафов не освобождает Фонд ЖКХ от обязанности устранить выявленные нарушения. Региональный оператор по-прежнему должен выполнить работы в соответствии с проектной документацией и действующими нормативами.

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанцам вернули 49 миллионов за ошибки в квитанциях ЖКХ.

Ариана Ранцева