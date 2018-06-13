ОЗХО подтвердила использование химоружия в Сирии в марте 2017 года

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что «с большой долей вероятности» зарин и хлор использовались в качестве химоружия в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.



Зарин применялся к югу от города Эль-Латамна, а хлор использовался при атаке на госпиталь того же города и прилегающих к нему территорий, передает «Коммерсант».

«Выводы по инцидентам 24 марта и 25 марта основаны на отдельных свидетельских показаниях, эпидемиологическом анализе и полученных образцах окружающей среды»,— заявили в ОЗХО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что «Сирийская свободная армия» (ССА) готовит провокацию с применением химоружия в провинции Дейр-эз-Зор.

