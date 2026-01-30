Новости общества

21:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Крематорий «Курган» в Казани получил положительное заключение на строительство

17:23, 30.01.2026

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и может быть реализован

Крематорий «Курган» в Казани получил положительное заключение на строительство
Фото: Мария Зверева

Проект крематория «Курган» в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом стало известно из документации.

Это позволяет приступить к строительству объекта в соответствии с действующими нормативами и планами.

Ранее «Реальное время» писало, что крематорий в Казани планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года. Средняя стоимость кремации в текущем году варьируется от 23,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также