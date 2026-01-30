Крематорий «Курган» в Казани получил положительное заключение на строительство
Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и может быть реализован
Проект крематория «Курган» в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом стало известно из документации.
Это позволяет приступить к строительству объекта в соответствии с действующими нормативами и планами.
Ранее «Реальное время» писало, что крематорий в Казани планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года. Средняя стоимость кремации в текущем году варьируется от 23,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.
