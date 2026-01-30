Минниханов обсудил развитие речных грузоперевозок в Татарстане

Тема расширения логистических цепочек рассматривалась на коллегии Минтранса республики

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов принял участие в круглом столе, посвященном развитию речных грузоперевозок в республике. Обсуждение состоялось в рамках итоговой коллегии Министерства транспорта Татарстана. В мероприятии также участвовал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В ходе обсуждения Рустам Минниханов отметил необходимость расширения логистических цепочек и более активного использования речного потенциала региона для развития экспорта. По его словам, для этого требуется восстановление и строительство современных портовых сооружений с удобными подъездными путями, что позволит развивать мультимодальные перевозки.

Как подчеркнул Минниханов, судоходство по рекам Татарстана может обеспечить транспортную связь Балтики с Каспийским и Черным морями, в том числе в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг».

Отдельное внимание было уделено роли железнодорожного транспорта. Глава республики предложил совместно с РЖД рассмотреть вопросы развития железнодорожной инфраструктуры логистических центров Татарстана, включая электрификацию.

В качестве примера реализованного проекта был приведен Свияжский мультимодальный логистический центр, расположенный на пересечении международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай».

Для дальнейшего развития мультимодальных перевозок, по словам участников обсуждения, необходимы гибкая тарифная политика, снижение стоимости водных перевозок, поддержание судоходных путей и обновление речного флота.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил значимую роль Татарстана на Волге в развитии международных транспортных коридоров, прежде всего «Север — Юг». Он сообщил, что в 2026 году планируется заключение соглашения о софинансировании содержания судовых ходов на реке Вятке.

Ариана Ранцева