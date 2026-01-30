Татарстан представил проект нового кольцевого железнодорожного маршрута
Линия длиной 48 км охватит 17 остановок и обеспечит пересадку на метро, автобусы, трамваи и троллейбусы
В Татарстане представили проект кольцевого железнодорожного сообщения в Казани, сообщили на коллегии республиканского Минтранса.
Протяженность нового маршрута составит 48 км, на линии будет 17 остановочных пунктов.
Проект обеспечит транспортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами и городским транспортом, включая метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.
Ранее «Реальное время» писало, что пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород — Казань вырос на 11% в 2025 году.
