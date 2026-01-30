Поездки в Дубай и на Черное море включили в расчет российской инфляции

ОАЭ остаются одним из немногих направлений с круглогодичными прямыми рейсами и возможностью обмена валюты на месте

Фото: Реальное время

ФСС внесла новые туристические направления в корзину товаров и услуг при расчете инфляции. Решение обусловлено значительным ростом спроса и расходов на эти направления среди населения.

По данным «Известий», стоимость туров в Дубай и на Черноморское побережье с начала года увеличилась на 10-15%. За последние два года курорты Краснодарского края посетили не менее 20–21 млн человек. Эксперты отмечают высокую сезонность и волатильность цен на эти направления. При этом Дубай остается одним из немногих направлений с круглогодичными прямыми рейсами и возможностью обмена валюты на месте.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Изменение методики расчета инфляции связано с трансформацией туристического спроса россиян. На фоне ограниченного выбора зарубежных направлений наблюдается рост внутреннего туризма, что усиливает влияние цен на отдых на общий индекс потребительских цен.

— Вероятно, Росстат отреагировал на рост спроса именно на ОАЭ за последние три года, поэтому Турцию брать не стали. Кроме того, в Эмиратах, как правило, выше сопутствующие траты, включая шопинг, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Напомним, что Татарстан находится в числе лидеров по развитию устойчивого туризма. Республика расположилась на четвертом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, а также Кемеровской и Нижегородской областей.

Наталья Жирнова