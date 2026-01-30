В Татарстане модернизируют пригородные железнодорожные маршруты
Строительство новых платформ и перехватывающих парковок повысит комфорт пассажиров и развитие мультимодальных перевозок
В Татарстане модернизируют пригородные железнодорожные перевозки.
Железнодорожная инфраструктура республики получит развитие благодаря строительству новых платформ и модернизации существующих объектов. Планируется создание перехватывающих парковок у железнодорожных станций.
Проект направлен на повышение комфорта пассажиров и развитие мультимодальных перевозок.
Ранее «Реальное время» писало, что пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород — Казань вырос на 11% в 2025 году.
