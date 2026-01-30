Новости общества

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане модернизируют пригородные железнодорожные маршруты

20:55, 30.01.2026

Строительство новых платформ и перехватывающих парковок повысит комфорт пассажиров и развитие мультимодальных перевозок

В Татарстане модернизируют пригородные железнодорожные маршруты
Фото: Мария Зверева

В Татарстане модернизируют пригородные железнодорожные перевозки.
Железнодорожная инфраструктура республики получит развитие благодаря строительству новых платформ и модернизации существующих объектов. Планируется создание перехватывающих парковок у железнодорожных станций.

Проект направлен на повышение комфорта пассажиров и развитие мультимодальных перевозок.

Ранее «Реальное время» писало, что пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород — Казань вырос на 11% в 2025 году.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также