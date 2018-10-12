Министерство образования Татарстана закупит автобусы на сумму более 72 млн рублей

Министерство образования и науки РТ закупил 34 автобуса на сумму 72,3 млн рублей.

Каждое транспортное средство обойдется бюджету РТ в 2,1 млн рублей. Согласно техническому заданию, автобусы должны быть на дизельном топливе. Кроме того, они должны быть окрашены в желтый цвет и иметь обозначения «дети». Данные размещены на сайте госзакупок.

Заявки будут приниматься до 30 октября, сам аукцион пройдет 2 ноября этого года.

Напомним, оборудование для проведения совещаний в Минобрнауки РТ обойдется бюджету РТ в 6,8 млн рублей.