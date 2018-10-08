Оборудование для проведения совещаний в Минобрнауки РТ обойдется бюджету РТ в 6,8 млн рублей

Поставка аудиовизуализационных комплексов для оснащения залов совещаний Министерства образования и науки РТ обойдется бюджету Татарстана в сумму более 6,8 млн рублей.

Контракт на поставку планируется заключить с ООО «КИС», которое предложило цену в 6,82 млн рублей. Начальная стоимость указывалась в 6,89 млн рублей. На эти деньги планируется закупить компьютеры, микрофоны, видеокамеры, мониторы и другое.

Тендер опубликовало на сайте госзакупок Министерство информатизации и связи РТ. Поставка должна быть произведена в течение 6 недель с момента заключения контракта.

Ранее Минобрнауки РТ объявило тендер на закупку 44 роботов для школ и организаций дополнительного образования Татарстана. Начальная цена контракта составила 1,2 млн рублей.