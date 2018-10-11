Суд арестовал Павла Мамаева до 8 декабря

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве.

До этого в СИЗО такжеотправили Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Кокориных и Павла Мамаева подозревают в избиении чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Накануне футболисты были задержаны на двое суток. Они признали свою вину по совершенным избиениям людей. Кокорину и Мамаеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.