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Суд арестовал Павла Мамаева до 8 декабря

22:02, 11.10.2018
Суд арестовал Павла Мамаева до 8 декабря
Фото: скриншот видео youtube.com

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве.

До этого в СИЗО такжеотправили Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Кокориных и Павла Мамаева подозревают в избиении чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Накануне футболисты были задержаны на двое суток. Они признали свою вину по совершенным избиениям людей. Кокорину и Мамаеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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