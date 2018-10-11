Дела Кокорина и Мамаева рассмотрят отдельно, им грозит до 7 лет лишения свободы

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит наказание на срок до семи лет лишения свободы. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель столичной полиции Юрий Титов.

«В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».



Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра (в пятницу) следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», — сказал Титов.



Статья о хулиганстве предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.