Александра Кокорина арестовали на два месяца по делу о хулиганстве
Суд арестовал футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла по делу о хулиганстве.
Они пробудут в СИЗО два месяца, до 8 декабря. Трансляцию из суда ведет «Газета.ру».
Кокориных и Павла Мамаева подозревают в избиении чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Накануне футболисты были задержаны на двое суток. Они признали свою вину по совершенным избиениям людей. Кокорину и Мамаеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.СпортФутболПроисшествия
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