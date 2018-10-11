Александра Кокорина арестовали на два месяца по делу о хулиганстве

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Суд арестовал футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла по делу о хулиганстве.

Они пробудут в СИЗО два месяца, до 8 декабря. Трансляцию из суда ведет «Газета.ру».

Кокориных и Павла Мамаева подозревают в избиении чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Накануне футболисты были задержаны на двое суток. Они признали свою вину по совершенным избиениям людей. Кокорину и Мамаеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.