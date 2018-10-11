Банк России повысил официальный курс евро на 1 рубль
Банк России повысил официальный курс евро расчетами на завтра на 1,01 рубля.
Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, курс европейской валюты вырос до 77,08 рубля.
Курс доллара повышен на 59 копеек — до 66,18 рубля.
Напомним, что 5 октября курс доллара на торгах превысил 67 рублей на фоне обвинений в кибератаках. Евро поднялся выше 77 рублей. Перед этим курс доллара опускался ниже 65 рублей впервые с августа 2018 года.АналитикаЭкономикаФинансы
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