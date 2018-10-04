Курс доллара превысил 67 рублей на фоне обвинений в кибератаках

Курс рубля продолжил снижение после обвинений в кибератаках, предъявленных США и Нидерландами Москве.

По даннымторгов, доллар вырос выше 67 рублей впервые с 19 сентября, евро — выше 77 рублей.

Американская валюта расчетами на «завтра» подорожала на 1,13 рубля, до 66,99 рубля (в ходе торгов поднималась до 67,05 рубля), курс евро вырос на 1,42 рубля до отметки 77,05.

Напомним, что сегодня власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Военное ведомство Нидерландов также обвинило сотрудников ГРУ России в попытке украсть данные по расследованию крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Позднее Минюст США предъявил обвинения семи россиянам в кибератаках на WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд и FIFA.