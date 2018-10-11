Кокорин и Мамаев признали свою вину в двух избиениях — СМИ

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых задержали по подозрению в двух избиениях, признали свою вину.

Они долго не являлись в полицию из-за широкого общественного резонанса. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Защита футболистов собирается добиться примирения сторон до суда, однако потерпевшие намерены решать вопрос в судебном порядке.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

Изначально по факту драки возбудили дело по статье «Побои». Позднее в отношении Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Накануне оба футболиста были задержаны на 48 часов.