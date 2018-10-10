Певица Лейсан Галимова сняла клип ко Дню Республики Башкортостан на национальном языке

Певица Лейсан Галимова выпустила клип в преддверии Дня Республики Башкортостан. Об этом она рассказала на своей странцие в соцсети.

По словам девушки, песня была написана девять лет назад в память ее преподавательницы по вокалу. Композиция представлена в двух версиях – на башкирском и русском языках.

Стоит отметить, что в клипе Галимова поет на фоне шихана Торатау. Ранее башкирские шиханы вошли в десятку «самых красивых и спокойных мест России»

Добавим, Башкирская содовая компания (БСК) требует передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступают против. В этом году противостояние компании и общественности вышло на новый уровень.