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Экономика

ВТБ договорился о покупке нижегородского «Саровбизнесбанка»

16:55, 10.10.2018
ВТБ договорился о покупке нижегородского «Саровбизнесбанка»
Фото: скриншот yandex.ru

ВТБ договорился о приобретении 81% акций нижегородского «Саровбизнесбанка».

«Участники планируют закрыть сделку до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений банка ВТБ», — говорится в сообщении ВТБ.

Отмечается, что окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций.

Интеграцию банков планируются завершить в 2020 году, когда «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ.

Согласно рэнкингу «Интерфакс-100», по размеру активов на 1 июля 2018 года «Саровбизнесбанк» занимал 104-е место среди кредитных организаций России.

Напомним, что на прошлой неделе ВТБ закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение».

ЭкономикаБанки
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