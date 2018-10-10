ВТБ договорился о покупке нижегородского «Саровбизнесбанка»

ВТБ договорился о приобретении 81% акций нижегородского «Саровбизнесбанка».

«Участники планируют закрыть сделку до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений банка ВТБ», — говорится в сообщении ВТБ.

Отмечается, что окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций.



Интеграцию банков планируются завершить в 2020 году, когда «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ.

Согласно рэнкингу «Интерфакс-100», по размеру активов на 1 июля 2018 года «Саровбизнесбанк» занимал 104-е место среди кредитных организаций России.



Напомним, что на прошлой неделе ВТБ закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение».