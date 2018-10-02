Следком обвинил мэра Оренбурга в получении взятки в виде квартиры

Следователи в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Оренбурга Евгения Арапова выявили новый факт получения взятки.

По данным следствия, в мае — июне этого года директор проектно-строительной компании «ПСК Вектор» лично дал мэру взятку в виде предоставления права на однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по улице Терешковой. Ее стоимость составляет 1,3 млн рублей. Таким образом бизнесмен пытался получить покровительство чиновника в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города.

Евгению Арапову предъявлено обвинение по факту получения взятки, совершенное в особо крупном размере, должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия.

Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета в августе. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

