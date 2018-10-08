Суд арестовал счета Елены Степаненко по иску Евгения Петросяна

Хамовнический суд Москвы арестовал все счета актрисы Елены Степаненко в рамках дела о разводе и разделе имущества с Евгением Петросяном.

«Я заявил ходатайство в Хамовнический суд — оно было удовлетворено, суд арестовал все имеющиеся у Степаненко счета. Сумму разгласить не могу, но она приличная», — заявил «Интерфаксу» адвокат артиста.



По информации источника ТАСС, речь идет о рублевых и валютных счетах в различных российских банках. Общая сумма составляет десятки миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко будут делить имущество. Суд наложил на него арест, чтобы ни один из супругов не смог что-либо продать. Позднее адвокат артиста заявил, что Степаненко передумала разводиться с Петросяном.