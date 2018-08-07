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Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

19:48, 07.08.2018

Хамовнический районный суд Москвы в рамках принятия обеспечительных мер арестовал недвижимое имущество артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

«На предварительном судебном заседании Хамовнический суд наложил обеспечительные меры на недвижимое имущество, наложен арест. Это нормальная практика для того, чтобы никто из супругов не мог что-либо продать», — передает RNS со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Стоимость арестованного имущества в настоящее время неизвестна.

Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко будут делить имущество в суде.

Происшествия
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