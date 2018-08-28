Степаненко передумала разводиться с Петросяном — адвокат артиста

Громкий бракоразводный процесс затягивается, рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Он утверждает, что Елена Степаненко не желает разводиться.

«Елена Степаненко не заинтересована и не хочет разводиться с Евгением Вагановичем. Мы уверены, что она передумала, теперь её задача намерено затянуть этот судебный процесс как можно дольше, то есть как можно дольше оставаться женой Петросяна», — цитирует адвоката LIFE.

Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко будут делить имущество. Суд наложил на него арест, чтобы ни один из супругов не смог что-либо продать.