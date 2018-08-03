Петросян и Степаненко собираются делить имущество в суде

Актриса Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном.

Заявление подано 4 июля. Оно будет рассмотрено 6 августа, передает Агентство городских новостей «Москва».

В беседе со СМИ Петросян заявил, что ему ничего не известно об иске относительно раздела имущества.

«Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал он.