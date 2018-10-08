В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до таиландского Краби

В расписании аэропорта «Большое Савино» появились прямые рейсы из Перми в Краби, расположенного на юге Таиланда.

Перелеты запланированы на 5,17 и 29 ноября. Перевозчиком выступает авиакомпания «Икар». По информации Business Class, в свободной продаже билетов нет, так как они реализуются в рамках пакетных туров. Чартеры организовывает туроператор Pegas Touristik.

Время в пути из Перми до Краби составит 9 часов. Минимальная цена билетов — 119,3 тысячи рублей за двоих.

Напомним, ранее в пермском аэропорту стартовали перелеты в Калининград. Кроме того, авиакомпания «Азимут» с 2 ноября откроет прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород.