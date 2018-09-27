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«ЮВТ Аэро» запустила прямые авиарейсы из Перми в Калининград

15:11, 27.09.2018
«ЮВТ Аэро» запустила прямые авиарейсы из Перми в Калининград
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила прямые перелеты из Перми в Калининград. Первый рейс пройдет в четверг, 27 сентября.

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю на самолете CRJ-200 — по четвергам и воскресеньям. Вместимость воздушного судна — 50 человек. Время полета составит 3,5 часа. Стоимость билета в одну сторону — 6 323 рубля.

Добавим, половина стоимости полетов будет в равных долях субсидироваться из бюджета Пермского края и средств перевозчика.

Напомним, пассажиропоток пермского аэропорта за год увеличился на 15%.

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