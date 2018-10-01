Авиакомпания «Азимут» открывает прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород

Авиакомпания «Азимут» с 2 ноября откроет прямые перелеты из Перми в Нижний Новгород.

Выполнение рейсов будет происходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода в Пермь состоится в 16.50. В обратном направлении — в 21.05. Время указано местное для каждого аэропорта.

Минимальный тариф в одну сторону составляет 888 рублей, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Напомним, ранее «Азимут» обошел «Победу» в рейтинге самых бюджетных авиаперевозчиков по России.