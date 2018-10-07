Премьер-министр Израиля и президент России проведут первую после крушения Ил-20 встречу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече в ближайшее время. Она будет первой после крушения российского самолета-разведчика Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября

«Некоторое время назад я разговаривал по телефону с Путиным. Мы договорились о встрече в ближайшее время для продолжения важной координации между армиями наших стран. Израиль будет действовать постоянно с тем, чтобы не позволить Ирану создать военные базы в Сирии и не допустить передачи Ираном смертоносного оружия движению „Хезболлах“ в Ливане», — сказала глава правительства еврейского государства.

Точная дата встречи пока не известна, пишет ТАСС.

Ранее Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 и обвинил в нем Сирию.