Премьер-министр Израиля и президент России проведут первую после крушения Ил-20 встречу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече в ближайшее время. Она будет первой после крушения российского самолета-разведчика Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября
«Некоторое время назад я разговаривал по телефону с Путиным. Мы договорились о встрече в ближайшее время для продолжения важной координации между армиями наших стран. Израиль будет действовать постоянно с тем, чтобы не позволить Ирану создать военные базы в Сирии и не допустить передачи Ираном смертоносного оружия движению „Хезболлах“ в Ливане», — сказала глава правительства еврейского государства.
Точная дата встречи пока не известна, пишет ТАСС.
Ранее Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 и обвинил в нем Сирию.
Справка
17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.
Президент России Владимир Путин заявил, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.
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