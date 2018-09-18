Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 и обвинил в нем Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии.

«Глава правительства выразил сожаление по поводу гибели российских солдат и сказал, что Сирия несет ответственность за крушение самолета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы израильского премьера.



Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.

Президент России Владимир Путин заявил, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.