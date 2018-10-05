«Салават Юлаев» со счетом 4:1 переиграл «Слован»

Уфимский «Салават Юлаев» уверенно переиграл «Слован» из Братиславы в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Матч проходил на «Уфа-Арене» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе гостей единственная шайба на счету Патрика Вирты (17-я минута). За «Салават Юлаев» отличились Йонас Кемппайнен (11-я и 21-я), Григорий Панин (13-я) и Дмитрий Кугрышев (46-я).

Таким образом, после 14 игр «Салават Юлаев» набирает 19 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Слован» остается с 8 очками и идет на последнем месте в Западной конференции.

Следующий матч уфимцы проведут 9 октября против омского «Авангарда».

Напомним, что в прошлой игре «Салават Юлаев» дома уступил ЦСКА со счетом 1:2.