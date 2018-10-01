«Салават Юлаев» дома уступил ЦСКА со счетом 1:2

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил на «Уфа-Арене» и завершился поражением хозяев со счетом 1:2. В составе гостей отличились Грег Скотт (11-я минута) и Максим Шалунов (14-я). За «Салават Юлаев» единственную шайбу забросил Антон Бурдасов (52-я минута).

После этого матча у ЦСКА становится 18 очков. Команда идет на втором месте в Западной конференции. «Салават Юлаев» после 13 игр имеет в своем активе 17 очков и занимает пятое место в Восточной конференции.

Следующую игру уфимцы проведут 5 октября на домашней арене против «Слована» из Братиславы.

Ранее «Салават Юлаев» проиграл на выезде «Витязю» из Подольска.