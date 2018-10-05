Белоруссия объявила двух иностранных шпионов персонами нон грата

Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов.

«На этой неделе двух человек (иностранных шпионов, — прим. ред.) мы, скажем так, объявили персонами нон грата», — заявил глава КГБ республики Валерий Вакульчик, не уточнив, гражданами какой страны они являются.

По его данным, «очередной» иностранный шпион был задержан белорусскими спецслужбами в прошлом месяце.

Накануне власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Военное ведомство Нидерландов также обвинило сотрудников ГРУ России в попытке украсть данные из международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе. В этот же день Минюст США предъявил обвинения семи россиянам, которые являются сотрудниками ГРУ.