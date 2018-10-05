«Крылья Советов» отправили Тихонова в отставку

Андрей Тихонов уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Сегодня Тихонов провел заключительную тренировку, после которой попрощался с игроками и командой.

— Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в «Крыльях». Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор — активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.



47-летний Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов» летом 2017 года и сумел сходу вывести команду в Премьер-лигу. В текущем сезоне команда после 9 туров идет на 15-м месте в чемпионате России.



Вчера появлялась новость, что сменщиком Тихонова станет черногорский специалист Миодраг Божович.