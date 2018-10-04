Божович может сменить Тихонова в «Крыльях Советов»

По информации «Чемпионата», черногорский специалист Миодраг Божович сменит Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов». Это может случиться после домашней игры самарцев с московским «Динамо» в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги 6 октября.

Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в РПЛ. После девяти туров нынешнего сезона РПЛ самарская команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. «Крылья Советов» потерпели поражения в трех последних матчах турнира.

Последним клубом в карьере Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул по итогам прошлого сезона. 50-летний специалист также известен в России по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».