РСТ заявил о намерении «РоссТура» завершить работу

Центр бронирования путевок «РоссТур» в ближайшее время может объявить о прекращении работы.

«Глава компании «РоссТур» Александр Недополз готов объявить об остановке деятельности в самое ближайшее время. Он подтвердил, что у него нет средств, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те не готовы предоставить ему отсрочку. В связи с этим туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых»,— цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она пояснила, что компания не в состоянии погасить задолженность перед туроператорами.

Напомним, «Натали Турс» с 4 сентября остановила туроператорскую деятельность в связи с исключением из реестра юрлиц, работающих под ее брендом. Компания проработала на рынке 26 лет.