Туроператор «Натали Турс» прекратил деятельность

«Натали Турс» с 4 сентября остановила туроператорскую деятельность в связи с исключением из реестра юрлиц, работающих под ее брендом. Компания проработала на рынке 26 лет.

«После приостановки продаж 04/07/2018 компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 миллионов рублей, что, к сожалению, лишь частично покрывает полученные авансы», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что «после приостановки продаж 4 июля им оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн рублей, что лишь частично покрывает полученные авансы». Клиентам и партнерам «Натали Турс» предлагает за дальнейшими компенсациями обращаться в СПАО «Ингосстрах».



Напомним, ранее сообщалось, что Ростуризм исключил сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс», из федерального реестра туроператоров.