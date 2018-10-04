Новости общества

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Энергетики обеспечили теплом 80% жилых домов Перми

14:58, 04.10.2018
Энергетики обеспечили теплом 80% жилых домов Перми
Фото: tplusgroup.ru

В Перми отопление запущено в 4 870 многоквартирных домах, что составляет 79% от всего жилого фонда. Данные приводит пермский филиал ПАО «Т Плюс».

В настоящее время пусконаладка продолжается. Специалисты ресурсоснабжающей организации в круглосуточном режиме принимают обращения от горожан и ведут регулировку режимов в сетях города.

По словам начальника департамента ЖКХ администрации Перми Олега Белоусова, период подачи тепла составляет до двух-трех недель. Ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях — УК и ТСЖ, которые должны устранить «завоздушивания», чтобы теплоноситель внутри здания распределялся равномерно.

Напомним, в Самаре к отоплению подключены более 2 тысяч жилых домов.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты