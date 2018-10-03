В Самаре к отоплению подключены более двух тысяч жилых домов

В Самаре к отоплению подключены более двух тысяч многоквартирных домов, что составляет 19,5% от всего жилого фонда.

В первоочередном порядке тепло начали получать учреждения социальной сферы — детские сады, больницы, поликлиники, школы. В настоящее время отопление дали в 70 из 288 объектов здравоохранения, а также в 181 образовательное учреждение из 636.

Всего теплоснабжением будут охвачены 10 260 домов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Самарской области отопительный сезон начался раньше срока.