Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и превысил 2500 пунктов

Индекс Московской биржи впервые превысил 2500 пунктов.

По состоянию на 17:30 индекс составлял 2501,78 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи.



Также на фоне лидерства акций нефтяных компаний, которые имеют большой вес при расчете индексов, вырос и индекс РТС. Он вновь приблизился к отметке в 1200 пунктов.

Сегодня исторический максимум обновили и акции «Роснефти». Стоимость акций компании превысила 500 рублей за бумагу.

Напомним, что в прошлый раз индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 18 сентября. Тогда он превысил отметку в 2 400 пунктов.