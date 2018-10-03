Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Стоимость акций компании «Роснефть» превысила 500 рублей за бумагу в рамках торгов на Московской бирже. Акции компании растут на фоне роста цен на нефть.

Максимальный рост акций компании по состоянию на 12.18 мск составил 501,85 рубля за бумагу (+2,1% к закрытию предыдущих торгов), следует из данных биржи. Таким образом, акции обновили исторический максимум.

Напомним, в сентябре стоимость акций «Татнефти» также обновила максимум, превысив при этом 800 рублей.