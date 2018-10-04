В Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +17°С

Сегодня, 4 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем до сильного, местами порывами до 17 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +7°С до +12°С. Днем воздух прогреется от +12°С до +17°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +14°С до +17°С.



Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре.